A101 26 Şubat 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. A101 aktüel kataloğu onlarca üründe indirimleri ile gündeme geldi. Bu hafta perşembe günü A101'de küçük ev aletlerinden, teknolojik ürünlere daha birçok ürün satışa çıkmaya hazırlanıyor. Alışveriş takipçilerinin merak ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Peki, 26 Şubat bu hafta perşembe A101 kataloğunda neler indirime girdi? İşte A101'de haftanın fırsatları...