A101 5-11 Ocak 2019: Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte A101'in indirimleri

A101 5-11 Ocak 2019 aktüel ürünleri A101 mağazalarında satışa çıktı. İndirimli ürünler alışveris seveler ile buluştu. A101'in bir de 10 Ocak'tan itibaren takipçilerine büyük bir sürprizi var. Vestel marka TV 2.099.00 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 5-11 Ocak aktüel kataloğu