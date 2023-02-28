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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101'de beyaz eşya haftası! 2 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel 2 Mart kataloğu yayınlandı. Alışveriş takipçileri tarafından merak edilen yeni katalog ile onlarca ürün alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2 Mart kataloğunda; beyaz eşyalar, küçük ev aletleri, gıda ve teknoloji ürünleri, giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, temel ihtiyaç ürünleri ve daha birçok ürün raflarda yerini almaya hazırlanıyor. İşte 2 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...

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  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    A101 aktüel ürünler indirim kataloğu 2 Mart için yayınlandı. 2 Mart 2023 A101 aktüel ürünler kataloğunda onlarca ürün indirimli fiyatları ile alıcılarını bekliyor. Alışveriş takipçileri için A101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. İşte beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, giysi çeşitlerinden, gıda ürünlerine A101'de haftanın fırsatları ile fiyat listesi...
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    2 MART A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    Yağsız Fritöz Air Freyer 1.999,00 TL

    Cyclone Süpürge 1.999,00 TL

    Multi Blender Seti 799,00 TL

    Mikrodalga Fırın 1.999,00 TL

    Tost Makinesi 639,00 TL

    Saç Düzleştirici 129,00 TL

    Seramik Tabanlı Ütü 449,00 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Manuel Kollu Rende 149,95 TL

    Varil Kupa 27,50 TL

    Termos 1L 79,95 TL

    Büyük Metal Ürünler 34,95 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Kabin Boy ABS Valiz 399,00 TL

    Canlı Çiçek Orkide 149,95 TL

    Oyuncak Çek Bırak İtfaiye Arabaları 24,95 TL

    Oyuncak Sevimli Puset 54,95 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Saçaklı Halı 539,00 TL

    Bay/Bayan Yarım Spor Çorabı 3'lü 29,95 TL

    Bebek Havlu Soket Çorağ 2'li 21,95 TL

    Bayan Dantelli Desenli Slip 2'li 29,95 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Dilimli Tost Peyniri 170,00 TL

    Taze Beyaz Peynir 85,00 TL

    Tereyağı 350g 65,00 TL

    Yoğurt 29,90 TL

    Piliç Bonfile 79,50 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Yumuşatıcı Çeşitleri 32,50 TL

    Kağıt Havlu 89,00

    Tuvalet Kağıdı 32'li 129,00 TL

    Far Paleti 24,95 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    No-Frost Buzdolabı 8.799,00 TL

    Çamaşır Makinesi 4.799,00 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    A101 25 ŞUBAT - 3 MART AKTÜEL ÜRÜNLERİ

    Pirinç 43,90 TL

    Demlik Poşet Çay 29,50 TL

    Dana Sucuk 106,75 TL
  • A101 AKTÜEL 2 Mart KATALOĞU | A101'de beyaz eşya haftası! A101 aktüel kataloğunda bu hafta küçük ev aletleri satışa çıkıyor!

    Tuvalet Kağıdı 12'li 59,00 TL

    Şampuan Çeşitleri 49,95 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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