A101 aktüel ürünler 1 Ağustos Perşembe: Bu hafta A101 aktüel kataloğunda iki tekerlekli elektrikli moped indirimde!
Yeni haftanın A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Perşembe gününden itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında elektrikli moped, halı yıkama makinesi, buzluk termos, el fanı yer alıyor. Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL'den satışa sunulacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı
A101 1 Ağustos 2024 Perşembe günü sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunuyor. 1 Ağustos A101 ürünler kataloğunda televizyon, buzdolabı gibi indirimli birçok ürün yer alıyor. Bu hafta A101 kataloğunda benzinli moped öne çıkıyor. İşte, Aldın Aldın fırsatları ile A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
A101 AKTÜEL 1 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Philips 55" 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
Philips 43' 4K UHD Smart Led Tv 14.999 TL
JVC 50' 4K Ultra HD Android Tv 11.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
Onvo 50' Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
HI-LEVEL 32' WebOS HD Ready Tv 4.999 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL
Kiwi Buharlı Temizleyici 2.799 TL
Piranha RGB Işıklı Kablosuz Parti Hoparlör 399 TL
Piranha El Fanı 129 TL
Pafu Zola Üçlü Yataklı Koltuk 4.799 TL