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A101 31 Ocak Aktüel ürünler kataloğunda yine çok sayıda ürünün indirim haberi var. A101'de bu hafta yine teknoloji ürünleri öne çıkarken bebekler ve çocuklar içinde çnemli ürünlerde indirim var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da küçük ev aletleri ve ev tekstil ürünleri indirimdeki diğer ürünler. 31 Ocak A101 aktüel ürünler tümü haberimizde.

31 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 Cep Telefonu 879 TL

Elton 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led TV 949 TL

Samsung 55NU7300 UHD Curved TV 4499 TL

WD 1TB Harici Hard Disk 279 TL

Samsung 32GB Micro SD Kart 27,95 TL