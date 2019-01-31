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A101 31 Ocak Aktüel ürünler kataloğunda yine çok sayıda ürünün indirim haberi var. A101'de bu hafta yine teknoloji ürünleri öne çıkarken bebekler ve çocuklar içinde çnemli ürünlerde indirim var. Her hafta olduğu gibi bu hafta da küçük ev aletleri ve ev tekstil ürünleri indirimdeki diğer ürünler. 31 Ocak A101 aktüel ürünler tümü haberimizde.
31 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Samsung Galaxy Grand Prime Plus G532 Cep Telefonu 879 TL
Elton 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led TV 949 TL
Samsung 55NU7300 UHD Curved TV 4499 TL
WD 1TB Harici Hard Disk 279 TL
Samsung 32GB Micro SD Kart 27,95 TL
Trend Katlanabilir 3 Katlı Yaylı Yatak 175 TL.
5 Raflı Kitaplık 95 TL
Çok Amaçlı Dolap 165 TL
Bambino Damaklı Emzik 4,95 TL
Halı Kaydırmaz 6,50 TL
Plastik Banyo Ürünleri 9,95 TL
Vestel Katı Meyve Sıkacağı 249 TL
Vestel Çay Makinesi 199 TL
Vestel Mikser&Blender 129 TL
Sinbo El Blender Seti 79,95 TL
Sinbo Su Isıtıcısı 29,95 TL
Çift Kişilik Yorgan 44,95 TL
Tek Kişilik Yorgan 37,95 TL
Kabartma Saçaklı Halı 59,95 TL
Çift Mekanizmalı Stor Perde 79,95 TL
Kabartma Saçaklı Yolluk 39,95 TL
Dikdörtgen Tepsi 4,95 TL
Trend Uzun Saklama Kabı 2,95 TL
Desenli Matara 4,95 TL
Rooc Desenli Bıçak 4,95 TL
Katlanabilir Pazar Arabası 45 TL
Ahşap Kaşıklar 2 TL
Kepçe Altlığı 2,50 TL
Kapaklı Porselen Kupa 12,50 TL
Gravürlü Kavanoz 2,95 TL
Erzak Kabı 7,50 TL. Ekmeklik 12,95 TL
Oyuncak İlk Arabam 39,95 TL
Oyuncak Lisanslı Metal Araçlar 6,95 TL
Oyuncak Sürtmeli İnşaat Araçları 8,95 TL
Akıl Oyunu 16,95 TL
Oyuncak Ahşap Puzzle 8,95 TL
Oyuncak Nostaljik Arabalar 19,95 TL
Oyuncak Lisanslı Metal Araçlar 19,95 TL
Pilli Uzaktan Kumandalı Araba 29,95 TL
Oyuncak Bez Bebek 19,95 TL
Oyuncak Çay Seti 9,95 TL
Sabahattin Ali Kitapları 3,95 TL
Voit Boks Torbası 39,95 TL
Voit Boks Eldiveni 44,95 TL
Wilson Sırt Çantası 69,95 TL
3’lü Pense Seti 37,95 TL
Kilitli Takım Çantası 22,95 TL
Çok Amaçlı Lamba 13,95 TL
Molfix çocuk bezi çeşitleri 64,95 TL
ABC konsantre yumuşatıcı 12,95 TL
Hypo çamaşır suyu 7,45 TL
ABC toz deterjan 39,95 TL
Yudum Omega 3 bitkisel sıs yağ 5L 29,90 TL
CP dondurulmuş bütün piliç 7,95 TL
SEK Labne - Süt Beyaz 200g 5,75 TL
Erpiliç Piliç köfte 500 g 6,95 TL
Nimet dondurulmuş taze fasulye 450g 4,45 TL
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