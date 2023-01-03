Her hafta olduğu gibi 5 Ocak haftası için de A101 aktüel kataloğu yayınlandı. 2023 yılının ilk kataloğunda yer alan ürünler şu şekilde; Smart uydu alıcılı Led TV, cep telefonu, 4 programlı bulaşık makinesi, 112 L derin dondurucu, seramik tabanlı ütü, el blender seti, mikrodalga fırın, çay makinesi, cyclon süpürhe gibi çeyiz ürünlerinin yanı sıra; egzersiz tekerleği, spor eldiveni,, yoga roller, metal şınav barı, mekik çekme aleti ve ağırlık seti gibi spor ürünleri.