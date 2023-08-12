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        Haberler Alışveriş A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! 17 Ağustos 2023 Perşembe A101 Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi - Alışveriş Haberleri

        A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor! İşte 17 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu

        A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ağustos'a özel ürünlerle yayınlandı. Bisikletten akülü arabaya, bahçe malzemelerinden mutfak gereçlerine, beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine kadar onlarca ürün 17 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte 17 Ağustos Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 19:53
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        1

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi, ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından takip ediliyor. Her hafta birbirinden farklı onlarca ürünü satışa çıkartan A101'e 17 Ağustos Perşembe günü alüminyum katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor. İşte 17 Ağustos 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi...

        2

        17 AĞUSTOS A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        No-Frost Buzdolabı 11.499,00 TL

        6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299,00 TL

        3

        Yağsız Airfreyer 1.699,00 TL

        Cyclone Süpürge 2.799,00 TL

        4

        Alüminyum Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 12.490,00 TL

        5

        Lux Torba Yaylı Yatak 3.490,00 TL

        Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 5.900 TL

        6

        Karnıyarık Tenceresi 379,00 TL

        Ayaklı Servis Tabağı 139,00 TL

        7

        Çelik Termos 229,00 TL

        2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 199,00 TL

        8

        Bitki Toprağı 16,95 TL

        Truva Balkon Saksı 24,90 LT

        9

        12V Kumandalı Akülü Araba 2.999,00 TL

        29 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3.790,00 TL

        10

        Pamuklu Desenli Banyo Klozet Takımı 2 Parça 139,00 TL

        Kaymaz Taban Fitilli Yolluk 189,00 TL

        11

        Pilavlık Pirinç 5 KG 77,50 TL

        SuperFresh Dondurulmuş Patates 64,50 TL

        12

        Bebek Bezi Çeşitleri 219,00 TL

        3 Katlı Tuvalet Kağıdı 169,00 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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