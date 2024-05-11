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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu! A101 11-17 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101’de bu hafta neler var? - Alışveriş Haberleri

        A101 haftanın yıldızları kataloğu bu hafta dopdolu! A101 11-17 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        A101 aktüel ürünler kataloğu 11-17 Mayıs haftanın yıldızları indirimleri belli oldu. Hafta sonundan itibaren geçerli olan zincir market indiriminde çay, kahve çeşitleri, deterjan ürünlerindeki indirim öne çıkıyor. İşte 11-17 Mayıs 2024 A101 aktüel kataloğu indirimli ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2024 - 09:38 Güncelleme: 11.05.2024 - 10:24
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        A101 aktüel 11 Mayıs’tan 17 Mayıs’a kadar geçerli olan indirimli ürünlerini duyurdu. Temel ihtiyaçlarda indirimleri kaçırmak istemeyenler A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. Bugünden itibaren kahve çeşitleri, yarım yağlı yoğurt, tam yağlı taze beyaz peynir, çay, tam yağlı eritme peyniri indirimde olacak. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı

        2

        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11-17 MAYIS 2024

        Bingo Soft Yumuşatcı Çeşitleri 960 ml 45 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

        Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre 79,90 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)

        Öncü Pu Biber 500 gr 89,90 TL

        Nescafe Kahve Çeşitleri 10'lu 34,90 TL

        Alo Toz Deterjan 10 Kg 298 TL

        Vanish Kosla Leke Çıkarıcı 1 Litre 89,90 TL

        3

        Dove Şampuan Çeşitleri 400 ml 66,50 TL

        Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 127,50 TL

        Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 99 TL

        Eker / İçim Yarım Yaplı Yoğurt 5 Kg 137,50 TL

        Torku Yoğurt 5 Kg 137,50 TL

        4

        Gürçay Rize Çayı 500 gr 49,90 TL

        Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 350 gr 99,90 TL

        Beşler Piliç Kokteyl Sosis 280 gr 36,50 TL

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