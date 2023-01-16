Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

A101 indirim günlerinde yok yok! A101 19 Ocak kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

A101 aktüel ürünler kataloğunda her eve lazım onlarca ürün satışa çıkıyor. 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla koltuk takımı, çatal-kaşık takımı, midi fırın, blender seti, buzdolabı, çift kişilik yün yorgan gibi onlarca çeyizlik ürün indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alacak. İşte, 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu Aldın Aldın indirimleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    A101 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Koltuk takımı ve küçük ev aletleri gibi çeyiz ürünlerinin de yer aldığı  haftanın aktüel kataloğunda birbirinden farklı ürünler satışa sunuluyor. İşte, 19 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    A101 19 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

    Koltuk Takımı 6.490,00 TL

    36 Parça Siyah Sedef Çatal Kaşık Bıçak Takımı 990,00 TL

    Sade 30 Parça Çatal Kaşık Takımı 590,00 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    No-Frost Buzdolabı 7.399,00 TL

    5 kg Çamaşır Makinesi 3.999,00 TL

    6 Programlı Bulaşık Makinesi 4.999,00 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Katı Meyve Sıkacağı 499,00 TL

    Midi Fırın 749,00 TL

    El Blender Seti 329,00 TL

    Erkek Bakım Seti 239,00 TL

    Çubuk Blender 279,00 TL

    Su Isıtıcı 129,00 TL

    Elektrikli Süpürge 949,00 TL

    Portatif Buharlı Kırışık Giderici 439,00 TL

    Şarjlı Epilatör 199,00 TL

    Saç Kesme Makinesi 149,00 TL

    Dijital Banyo Baskülü 149,00 TL

    Kumandalı Fan Isıtıcı 249,00 TL

    Cep Telefonu 2.199,00 TL

    Klavye Mouse Seti 99,95 TL

    Kablolu Kulaklık 69,95 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    55'' Ultra HD Smart TV 7.899,00 TL

    50'' 4K Android TV 7.199,00 TL

    55'' Ultra HD Smart TV 6.299,00 TL

    32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV 3.599,00 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Çiçek Balı 59,90 TL

    Siyah Zeytin 42,95 TL

    Granül Kahve 29,90 TL

    Çikolata Paketi 45,00 TL

    Ayçiçek Yağı 38,50 TL

    Siyah Çay 31,50 TL

    Kağıt Havlu 69,00 TL

    Islak Havlu 39,90 TL

    Günlük Ped 19,90 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Bebek Bezi Çeşitleri 169,00 TL

    Yoğun Çamaşır Suyu 49,50 TL

    Bulaşık Deterjanı 4kg 54,50 TL

    Sıvı Sabun 34,50 TL

    Portakal Jöleli Bisküvi 13,75 TL

    Koku Kesesi Çeşitleri 9,95 TL

    Maskara Çeşlitleri 24,95 TL

    Serum Fondöten Çeşitleri 26,50 TL

    Sıvı Allık Çeşitleri 24,90 TL

    Far Paleti 27,95 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 89,00 TL

    Yulaf İçeceği 34,90 TL

    Dondurulmuş Piliç Ciğer 17,90 TL

    Tam Yağlı Süzme Peynir 72,90 TL

    Dibek Kahve 32,00 TL

    Şeftali Aromalı Buzlu Çay 41,50 TL

    Piliç Salam 33,95 TL

    Pilavlık Bulgur 44,90 TL

    Domates Salçası 36,50 TL

    Çiçek Balı Çeşitleri 74,90 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Yün Yastık 129,00 TL

    Çift Kişilik Yün Yorgan 399,00 TL

    Tek Kişilik Yün Yorgan 329,00 TL

    Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 99,95 TL

    Çocuk Odası Halısı 139,00 TL

    Bayan Pijama Takımı 179,00 TL

    Bay Kapüşonlu Muline Sweatshirt 119,00 TL

    Tam Fermuarlı Polar Üst 119,00 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Oyuncak Yürüyüş Arkadaşım 229,95 TL

    Oyuncak Aktivite Masası 189,95 TL

    Oyuncak Jeep 59,95 TL

    Araba Lazımlık 84,95 TL

    Mama Sandalyesi 249,95 TL

    Oyun Hamuru 49,95 TL

    Oyuncak Küçük Tombul ATV 149,95 TL

    Oyuncak Büyük Bloklar 99,95 TL

    Oyuncak Sünger Atan Nişancı 149,95 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    Yedek Filtre 2'li 149,95 TL

    Filtreli Sürahi 279,95 TL

    Cam Lokumluk 6'lı 19,95 TL

    Cam Kase 6'lı 44,95 TL

    Oval Fırın Kabı 44,95 TL

    Mantar Kapaklı Yağlık 2'li 49,95 TL

    Mini Mutfak Gereçleri 12,95 TL

    Saklama Kabı 24,95 TL

    Mikser Kabı ve Kase 14,95 TL

    Çok Amaçlı Kutu 12,95 TL

    Kalorifer Suluğu 8,50 TL

    Kare Borcam Set 2'li 119,95 TL

    Çift Renk Çerezlik 12,95 TL
  • A101 İNDİRİM GÜNLERİNDE YOK YOK! 19 Ocak 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda koltuk takımı ve küçük ev aletleri indirimde!

    14-20 OCAK A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    10 TL ve üzeri ürünlerde Bulaşık Makinesi Kapsülü 362lı 69,95 TL

    Karadeniz Demlik Poşet Çay 100'lü 32,95 TL'ye satışta.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.