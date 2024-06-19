Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.471,32 %0,76
        DOLAR 32,5125 %-0,22
        EURO 34,9784 %0,10
        GRAM ALTIN 2.432,45 %-0,12
        FAİZ 42,98 %-0,42
        GÜMÜŞ GRAM 30,87 %-0,10
        BITCOIN 64.871,00 %-0,03
        GBP/TRY 41,4211 %0,19
        EUR/USD 1,0750 %0,09
        BRENT 85,59 %0,30
        ÇEYREK ALTIN 3.977,06 %-0,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı - İş-Yaşam Haberleri

        AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı

        Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 72 milyar euro fon dağıtacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:14 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin 2025 yılı bütçesinin 199,7 milyar euro olmasını teklif etti.

        AB Komisyonu, Birlik 2025 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı. Buna göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 199,7 milyar euro olacak.

        Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 72 milyar euro fon dağıtacak.

        Bütçe, Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve küresel rolünü güçlendirmeye, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya odaklanacak.

        Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na 53,8 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 49,2 milyar euro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 16,3 milyar euro, Ukrayna'ya 10,9 milyar euro kredi ve 4,3 milyar euro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 13,5 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar euro, uzay harcamalarına 2,1 milyar euro, Erasmus eğitim programına 4 milyar euro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar euro, sınırların korunmasına 2,7 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 2,1 milyar euro ve savunma alanına 1,8 milyar euro kaynak tahsis edilecek.

        Komisyon'un hazırladığı taslak bütçe, bu aşamadan sonra AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılacak müzakerelerin ardından gerekli onayların alınmasıyla yürürlüğe girecek.

        AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan oluşuyor.

        AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı yapıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!