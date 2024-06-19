AB, 2025 taslak bütçesini hazırladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin 2025 yılı bütçesinin 199,7 milyar euro olmasını teklif etti.

AB Komisyonu, Birlik 2025 yılı bütçe taslağı teklifini açıkladı. Buna göre, AB'nin gelecek yıl bütçesi 199,7 milyar euro olacak.

Bütçeye ilave olarak, AB Komisyonu, üye ülkelere Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı çerçevesinde 72 milyar euro fon dağıtacak.

Bütçe, Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve küresel rolünü güçlendirmeye, yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmaya ve istihdamı artırmaya odaklanacak.

Bütçeden, Ortak Tarım Politikası'na 53,8 milyar euro, bölgesel kalkınma ve uyum programlarına 49,2 milyar euro, uluslararası işbirliği ve ortaklara 16,3 milyar euro, Ukrayna'ya 10,9 milyar euro kredi ve 4,3 milyar euro hibe, araştırma ve geliştirme programlarına 13,5 milyar euro, stratejik yatırımlara 4,6 milyar euro, uzay harcamalarına 2,1 milyar euro, Erasmus eğitim programına 4 milyar euro, çevre ve iklim eylemine 2,4 milyar euro, sınırların korunmasına 2,7 milyar euro, göçle ilgili harcamalara 2,1 milyar euro ve savunma alanına 1,8 milyar euro kaynak tahsis edilecek.