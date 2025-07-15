AB, ABD'ye karşı tarife misillemesi üzerinde çalışıyor

Sefcovic ve AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, AB-ABD ticari ilişkilerinin ele alındığına işaret eden Sefcovic, üye ülkelerin bu konuda AB Komisyonuna güçlü biçimde destek verdiklerini belirtti.

AB'nin ilk günden itibaren ABD ile görüşmelere iyi niyetle ve yapıcı biçimde yaklaştığını anlatan Sefcovic, "Bakanlarla, tarifler konusunda 1 Ağustos olarak belirlenen yeni son tarihi ve önümüzdeki haftalarda atılacak adımları görüştüm." dedi.

Sefcovic, AB ve ABD'nin ticari konuları müzakere ederek çözmesi gerektiğini belirterek, bugün ilerleyen saatlerde ABD'li mevkidaşlarıyla görüşme yapacağını söyledi.

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AB'nin ABD ile anlaşmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve uzlaşıya çok yakın olduklarını anlatan Sefcovic, müzakereli bir çözümün açık biçimde daha faydalı olduğunu vurguladı.

Sefcovic, ABD tarifelerine karşı dengeleyici önlemler üzerinde de çalıştıklarına dikkati çekerek, "Transatlantik ilişkilerimizde dengeyi yeniden sağlamak için gerekirse iyi düşünülmüş orantılı önlemler de dahil olmak üzere her şeye hazırlıklı olmalıyız." ifadesini kullandı.

Misilleme yapılacak 72 milyar euroluk ABD ürünü listesi AB'nin ABD'ye çelik ve alüminyum nedeniyle hazırladığı yeniden dengeleme önlemlerinin ağustos ayı başına kadar askıya alındığını vurgulayan Sefcovic, "Bugün, AB Komisyonu üye ülkelerle yaklaşık 72 milyar euro değerinde ABD ithalatını kapsayan ikinci ürün listesi önerisini paylaştı. Üye ülkeler şimdi bunu tartışma fırsatına sahip olacak. Bütün seçenekler masada." değerlendirmesinde bulundu. Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen de toplantıda, ABD ile ticari ilişkilerin durumunu ve AB'nin olası önlemlerini ele aldıklarını anlattı. REKLAM Rasmussen, AB ülkelerinin ABD tarifelerini kesinlikle kabul edilemez ve haksız bulduklarını vurgulayarak, "ABD ile müzakere edilmiş bir sonuç için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." diye konuştu. "Bütün senaryolara hazırlıklıyız" Müzakereler sonucunda her iki taraf için de kabul edilebilir şartlarda, karşılıklı olarak faydalı bir anlaşma sağlanmasının önemine işaret eden Rasmussen, "Olası bütün senaryolara hazırlıklıyız. Tatmin edici bir çözüm bulunamaması halinde AB, ABD'ye karşılık vermeye hazırdır. Gerekirse ABD'ye verilecek yanıt güçlü ve orantılı karşı tedbirleri de içerir." ifadelerini kullandı.