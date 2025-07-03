AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasına hazırız mesajı

Von der Leyen, Danimarka'da ülkenin AB dönem başkanlığını devralması nedeniyle düzenlenen program kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

AB ile ABD arasında tarifeler konusundaki müzakerelerin devam ettiğini anımsatan von der Leyen, bugün AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in Washington'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Bir anlaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Müzakere edilmiş bir çözüm istiyoruz. Aynı zamanda, tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması olasılığına da hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

AB ülkelerinin, ABD'ye karşı bir dengeleme listesi üzerinde de istişarelerde bulunduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Bunun için gerekli bütün araçlar masada." dedi.

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Von der Leyen, ABD ile yürütülen tarife müzakerelerini başarıyla tamamlamak için 9 Temmuz tarihini hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu çok büyük bir görev. AB ile ABD arasında 1,5 trilyon avroluk küresel olarak en büyük ticaret hacmi bulunuyor. Aslında hedeflediğimiz şey prensipte bir anlaşma yapmak. Çünkü 90 günde böyle bir ticaret hacmi söz konusu olduğu için ayrıntılı bir anlaşma imkansız."