Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.222,08 %0,32
        DOLAR 39,8337 %0,13
        EURO 46,8465 %-0,46
        GRAM ALTIN 4.257,31 %-0,87
        FAİZ 39,88 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 46,97 %0,40
        BITCOIN 109.533,00 %0,29
        GBP/TRY 54,3724 %0,07
        EUR/USD 1,1761 %-0,32
        BRENT 68,57 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 6.960,71 %-0,87
        Haberler Ekonomi Para AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasına hazırız mesajı - Para Haberleri

        AB'den ABD'ye ticaret anlaşmasına hazırız mesajı

        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:59 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB'den ABD'ye ticaret anlaşması mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Von der Leyen, Danimarka'da ülkenin AB dönem başkanlığını devralması nedeniyle düzenlenen program kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

        AB ile ABD arasında tarifeler konusundaki müzakerelerin devam ettiğini anımsatan von der Leyen, bugün AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'in Washington'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

        Von der Leyen, "Bir anlaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Müzakere edilmiş bir çözüm istiyoruz. Aynı zamanda, tatmin edici bir anlaşmaya varılamaması olasılığına da hazırlık yapıyoruz." diye konuştu.

        AB ülkelerinin, ABD'ye karşı bir dengeleme listesi üzerinde de istişarelerde bulunduğunu anlatan von der Leyen, "Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Bunun için gerekli bütün araçlar masada." dedi.

        REKLAM

        Von der Leyen, ABD ile yürütülen tarife müzakerelerini başarıyla tamamlamak için 9 Temmuz tarihini hedeflediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bu çok büyük bir görev. AB ile ABD arasında 1,5 trilyon avroluk küresel olarak en büyük ticaret hacmi bulunuyor. Aslında hedeflediğimiz şey prensipte bir anlaşma yapmak. Çünkü 90 günde böyle bir ticaret hacmi söz konusu olduğu için ayrıntılı bir anlaşma imkansız."

        Tarife gerginliği nasıl başladı?

        ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

        Trump, AB ile ticaret anlaşması görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, AB'ye doğrudan yüzde 50'lik tarife uygulanmasını önermiş, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, söz konusu açıklamaları sonrası Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

        Görüşmenin ardından ABD tarafı, AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararı müzakerelere zaman vermek için 9 Temmuz'a ertelemişti.

        AB üyesi ülkeleri ticari konularda AB Komisyonu temsil ediyor. Bu aşamada AB Komisyonu ile ABD yetkilileri, tarifeler konusunda bir anlaşma müzakereleri yürütüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede