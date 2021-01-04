AB'den Bosna Hersek'teki sığınmacılara 3.5 milyon avro destek

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HABERTURK.COM / AA

AB Komisyonu, Bosna Hersek'teki sığınmacılara insani yardım için ilave kaynak sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, Bosna Hersek'te arasında çocukların da bulunduğu bin 700'den fazla sığınmacının sert kış koşullarında barınaksız kaldığı ve ülkede insani felaket yaşandığı kaydedildi.

Ülkedeki sığınmacılara giysi, battaniye, yiyecek ile birlikte sağlık hizmeti vermek üzere 3.5 milyon avroluk yardım sağlayacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Bosna Hersek'e 2018'den beri 13.8 milyon avro insani yardımda bulunduğu anımsatıldı.

SIĞINMACILAR KAMPI YAKMIŞTI

Aralık ayında Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki Bihaç şehri yakınında bulunan "Lipa" sığınmacı kampının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Bunun ardından sığınmacılar karara tepki olarak kampı yakmıştı. Yangının ardından yaşam koşullarını destekleyemeyen kamp boşaltılmıştı.

Alternatif kamp olarak düşünülen bölgedeki halkın tepkisi üzerine sığınmacılar tekrar Lipa kampına getirilmişti.

En son Bosna Hersek ordusu Lipa'nın olduğu bölgeye askeri çadırlar kurarak sığınmacı kampını tekrar kurmuştu.