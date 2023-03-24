AB'den Rusya'ya 11. yaptırım paketi geliyor

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nin ilk gün oturumları bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Yaptırımların delinmesi ve mevcut yaptırımlardaki boşlukların giderek ciddileşen bir durum halini aldığına dikkati çeken von der Leyen, "Yaptırım uyguladığımızda karşı taraf yaptırımlardan kaçınmak ve yaptırımların altını oymak için her yolu deniyor." diye konuştu.

Von der Leyen, Rusya'ya karşı en son kabul edilen 10'uncu pakette mevcut yaptırımların uygulanmasını güçlendiren, boşlukları gideren ve delinmesini önleyen çeşitli unsurlar yer aldığına işaret etti.

AB'nin yaptırımlar konusunda bir temsilci atadığını ve bu kişinin yaptırımların ihlal edildiğinin gözlemlendiği ülkelerle görüştüğünü anlatan von der Leyen, yaptırımların ihlalinin önlenmesi konusunda uyum sağlamak ve bilgi paylaşmak için G7 ülkeleri ile de yoğun biçimde çalıştıklarını vurguladı.

Von der Leyen, AB'nin 10'uncu yaptırım paketinde, söz konusu tedbirleri ihlal eden üçüncü ülkelerdeki şahıslar, şirketler veya kuruluşların listelenmesi imkanını getirdiklerini anımsattı.

Yaptırımların ihlaline yönelik çeşitli önlemler aldıklarına işaret eden von der Leyen, "Bu önlemler kesinlikle yeterli değil. Bu nedenle 11'inci yaptırım paketi esas olarak yaptırımların çevresinden dolaşılmasının nasıl önleneceği sorunuyla ilgilenecek." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, toplantıda önemli başlığın ekonomi ve sanayinin rekabetçiliği olduğuna dikkati çekerek, küresel rekabetin çok kuvvetli bir hal aldığını söyledi.

"AB'nin kendi temiz teknoloji endüstrisini geliştirmesi için halen yapması gerekenler var." diyen von der Leyen, bu konuda Yeşil Mutabakat Sanayi Planı hazırladıklarını hatırlattı.

Von der Leyen, iki hafta önce net sıfır sanayi ve kritik ham maddeler yasa tekliflerini hazırladıklarını anımsatarak, Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkelerin bu yasaların yürürlüğe girmesi için hızlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

AB pazarındaki mevcut engellerden hızla kurtulmalarının önemini vurgulayan von der Leyen, sermaye piyasaları birliğini derinleştirmeleri ve bankacılık birliğini de tamamlamaları gerektiğini anlattı.

Von der Leyen, "Altyapı ve son teknoloji projelere büyük kamu yatırımlarına ihtiyacımız var. Bunun için de sürdürülebilir kamu finansmanı gerekiyor." diye konuştu.

AB ülkelerinin AR-GE harcamalarının artırılmasının önemine dikkati çeken von der Leyen, başarının anahtarının inovasyon olduğunu, AB'nin 20 yıl önce AR-GE'ye GSYH'nin yüzde 3'ünü yatırma hedefi belirlemesine rağmen bu oranın yüzde 2,3 seviyesinde kaldığını, rakiplerin ise çok daha yüksek harcama yaptığını anlattı.

BÜROKRASİYİ HAFİFLETME HAZIRLIĞI

AB Konseyi Başkanı Michel de rekabetçilik, tek pazar ve enerji sorunları hakkında kapsamlı bir tartışma gerçekleştirdiklerini belirterek, liderlerin Avrupa'nın daha rekabetçi olması için idari yükü hafifletmek, girişimleri kolaylaştırmak, prosedürleri hızlandırmak, akıllı kurallar ve düzenlemelerle ilerlemek için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduklarını söyledi.

"Dijital ve yeşil dönüşümü başarıyla tamamlamak için inovasyona yapılan yatırımlarda da daha iddialı olmamız gerekiyor." diyen Michel, bunu desteklemek için özel sermayeyi harekete geçirmeleri gerektiğini vurguladı.

ABD, enflasyonu düşürme yasasıyla stratejik yatırımlara önemli teşvikler sağlıyor. AB; ABD ve Çin gibi ülkelerdeki teşvik ve desteklemeler karşısında Avrupalı üreticilerin rekabet avantajını kaybetmesinden çekiniyor ve bu alanda önlem almaya çalışıyor.