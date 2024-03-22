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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'den yeni adım: Rusya ve Belarus tahılına uygulanan gümrük vergilerini artırılacak - İş-Yaşam Haberleri

        AB, Rusya ve Belarus tahılına uygulanan gümrük vergilerini artıracak

        Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıla uygulanan gümrük vergilerini artırmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:32
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        AB'den Rus tahılına gümrük vergisi hamlesi
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        AB Komisyonu, üye ülkelere Rusya ve Belarus'tan ithal edilen buğday, mısır ve ayçiçeği küspesi gibi tahıllara ve yağlı tohumlara yönelik gümrük vergilerinin artırılmasını içeren teklifini açıkladı.

        Açıklamada, ilave vergilerin söz konusu ürünlerin AB'ye ithalatını baskılayacağı, ancak üçüncü ülkelere ihracatı engellemeyeceği belirtildi.

        Uygulamayla Rus tahıl ürünlerinin AB pazarına yönlendirilerek iç pazarın istikrarsızlaştırılmasının önleneceği ifade edilerek, AB ülkelerindeki çiftçilerin bu durumdan rahatsız olduğu anımsatıldı.

        Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna topraklarında yasa dışı olarak ele geçirdiği tahılın AB pazarına erişiminin de engellenmiş olacağına işaret edilerek, "Önerilen gümrük vergileri, bu yasa dışı ihracat yönteminin karlı olmamasını sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

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        Rusya'nın AB'ye tahıl ihracatından sağladığı gelirleri savaşı finanse etmek için kullanmasının da önleneceği bildirilen açıklamada, Rusya'nın 2023'te AB'ye yaklaşık 1,3 milyar avro değerinde tahıl ürünü ihraç ettiği ve buna son verileceği kaydedildi.

        Açıklamada, artırılan gümrük vergilerinin, Rusya ile yakın siyasi ve ekonomik bağları olan Belarus için de geçerli olacağı, ayrıca Rusya'nın Belarus üzerinden de ürünlerini AB ülkelerine gönderemeyeceği belirtildi.

        Teklifin AB üyesi ülkelere sunulduğu ve onayın ardından ilave gümrük vergilerinin derhal yürürlüğe gireceği ifade edilen açıklamada, yeni gümrük vergilerinin ürüne göre ton başına 95 avro veya değerin yüzde 50'si olarak belirlendiği bilgisi verildi.

        Avrupa ülkelerinde çiftçiler son dönemde yoğun protestolar düzenliyordu. Çiftçiler, artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini istiyordu.

        Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyordu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #tahıl
        #AB
        #rusya
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