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AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı

AB'nin Kırım'ın yasa dışı ilhakı nedeniyle ilk olarak 2014'te Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, bir yıl daha uzatıldı.

AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı
AB'nin Kırım nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar uzatıldı
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AA

Avrupa Birliği'nin (AB) Kırım'ı ve Sivastopol'u yasa dışı ilhakı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımların, bir yıl uzatılması kararlaştırıldı.

İlk olarak 2014'te başlatılan yaptırımlar, Kırım ve Sivastopol'da üretilen ürünlerin AB'ye ithalatının yasaklanmasını, ayrıca bu bölgelerdeki altyapı ve mali yatırımlarla turizm hizmetlerini kapsıyor.

Bunların dışında Kırım'daki şirketlere ulaştırma, telekomünikasyon ile petrol, gaz ve maden arama, üretim çalışmaları gibi enerji alanında bazı ürün ve teknolojilerin satışı da yaptırımlar kapsamında yasak durumda.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, yaptırımların 23 Haziran 2023'e kadar uzatıldığı bildirildi.

Rusya, Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.

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