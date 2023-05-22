AB, satılmayan tekstil ürünlerinin imhasını yasaklayacak 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

AB, satılmayan tekstil ürünlerinin imhasını yasaklayacak 

Avrupa Birliği (AB), satılamayan veya elde kalan tekstil ürünlerinin imha edilmesini yasaklamaya hazırlanıyor

AB, satılmayan tekstil ürünlerinin imhasını yasaklayacak 
AA

AB Konseyi, üye ülkelerin sürdürülebilir ürünler için çevreci tasarım koşullarını belirleyecek yeni düzenlemeye ilişkin ortak pozisyonlarını belirlediklerini açıkladı.

Buna göre, AB pazarına sunulan her türlü mal ve ürüne çevresel sürdürülebilirlik şartı getirilecek.

Çevreci tasarım yönetmeliği bütün ürün kategorileri için geçerli olacak.

Böylece, belirli ürün gruplarının hem enerji hem de kaynak kullanımı açısından verimli olması sağlanacak.

Ürünlerin, dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve kolay bakımı yapılabilen biçimde tasarlanması gerekecek.

Yeni "Dijital Ürün Pasaportu" ile ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği hakkında bilgi paylaşılacak. Söz konusu ürün pasaportu, tüketicilerin ürünle ilgili bilinçli seçimler yapmasına, kamu yetkililerinin kontrol ve denetimleri daha kolay gerçekleştirmesine yardımcı olacak.

Satılmayan tüketici ürünlerinin imhası önlenecek.

Bu çerçevede satılamayan tekstil, ayakkabı ve giyim ürünlerinin doğrudan imhası yasaklanacak.

Firmaların bu imha yasağına uyumunu sağlamak için bir geçiş süreci verilecek.

Bu yasak, üretilen ancak hiç kullanılmayan giysi veya aksesuarların çevresel etkisini azaltacak.

Bu aşamadan sonra düzenlemeye son haline getirmek üzere Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye ülkeler arasında müzakereler gerçekleştirecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

THY kargoyu indirimli taşıdı, ihracatta yüzde 23 artış sağlandı
İŞ-YAŞAM THY kargoyu indirimli taşıdı, ihracat yüzde 23 arttı
Organize perakendede satışlar arttı
İŞ-YAŞAM Organize perakendede satışlar arttı
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü 
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta düştü 
"Ekonomimize duyulan güven artmaya devam ediyor"
İŞ-YAŞAM "Ekonomimize duyulan güven artmaya devam ediyor"
Dolar/TL, 19,83 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,83 seviyesinde
ABD'deki güçlü ekonomik aktivitenin dolara talebi artırması emtia piyasasını baskıladı
İŞ-YAŞAM Dolara talep emtia piyasasını baskıladı
Nisan 2023 kurulan-kapanan şirket saıyısı düştü
İŞ-YAŞAM Nisan ayında kurulan şirket sayısı geriledi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 40,10, aylık yüzde 2,43 arttı
İŞ-YAŞAM Yıllık Yurt Dışı ÜFE yüzde 40 yükseldi
Tarımsal girdide yüzde 49,70 yükseliş
İŞ-YAŞAM Tarımsal girdide yüzde 49,70 yükseliş
Tüketici güveni mayısta yükseldi
İŞ-YAŞAM Tüketici güveni mayısta yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.