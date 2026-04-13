Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel AB tescilli pastırma için kurs açıldı | Son dakika haberleri

        KAYMEK, AB Tescilli Kayseri Pastırması için kurs açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Kayseri'nin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan ve yakın süreçte AB'den coğrafi işaret tescili alan Kayseri Pastırması'nın tanıtımına ve bu alanda istihdama katkı sunmak amacıyla Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AB tescilli pastırma için kurs açıldı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki kurs, eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten KAYMEK, mesleki eğitimlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kentin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan ve yakın süreçte Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürünü olan Kayseri Pastırması'nın tanıtımına ve bu alanda istihdama katkı sunmak amacıyla bir kez daha Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu açtı.

        REKLAM

        Zengin mutfak kültürüne sahip Kayseri'nin önemli gastronomi değerlerinden biri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan daha önce de birçok kez düzenlenen kurs vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

        Kursa dair bilgiler veren KAYMEK Mutfak Şefi Mustafa Tosun, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla KAYMEK kursları kapsamında Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu'muzu açtık. Kursiyerlerimizle birlikte bıçak tutma, masat kullanma teknikleri ve ince doğrama tekniklerini öğrendik. İlerleyen zamanlarda farklı branşlarda kurslarımıza devam edeceğiz" dedi.

        KAYMEK Göznuru tesisinde yapılacak ücretsiz olarak başlayan ve içeriğinde ise "pastırma çeşitlerini tanıma, doğru dilimleme teknikleri, sunum ve tabak hazırlama ile hijyen ve saklama koşulları" eğitimleri yer alan kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise sertifika verilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5.MURAD'IN TORUNU KAYBOLAN ÇANTASINI EKSİKSİZ BULDU

        Osmanlı'nın 93 gün tahtta kalmiş padişahı 5. Murad'ın torunu Kenize Murad, dünyaca ünlü "Saraydan sürgüne" adlı kitabın yazarı... Ayni zamanda Filistin'de, Lübnan'da, Pakistan'da uzun yıllar savaş muhabirliği yapmış bir isim... Paris-İstanbul hattında yaşayan padişah torunu istanbul'a geldiğinde tal...
        #kayseri haberleri
        #Kayseri pastırması
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Abluka kararıyla petrol sert yükseldi
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı