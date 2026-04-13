AB tescilli pastırma için kurs açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesleki kurs, eğitim ve kültür faaliyetlerini yürüten KAYMEK, mesleki eğitimlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kentin en önemli gastronomi değerlerinden biri olan ve yakın süreçte Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürünü olan Kayseri Pastırması'nın tanıtımına ve bu alanda istihdama katkı sunmak amacıyla bir kez daha Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu açtı.

REKLAM

Zengin mutfak kültürüne sahip Kayseri'nin önemli gastronomi değerlerinden biri olan pastırmanın doğranması ve sunumu ile ilgili teorik ve uygulamalı derslerden oluşan daha önce de birçok kez düzenlenen kurs vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor.

Kursa dair bilgiler veren KAYMEK Mutfak Şefi Mustafa Tosun, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla KAYMEK kursları kapsamında Pastırma Doğrama ve Sunum Teknikleri Kursu'muzu açtık. Kursiyerlerimizle birlikte bıçak tutma, masat kullanma teknikleri ve ince doğrama tekniklerini öğrendik. İlerleyen zamanlarda farklı branşlarda kurslarımıza devam edeceğiz" dedi.

KAYMEK Göznuru tesisinde yapılacak ücretsiz olarak başlayan ve içeriğinde ise "pastırma çeşitlerini tanıma, doğru dilimleme teknikleri, sunum ve tabak hazırlama ile hijyen ve saklama koşulları" eğitimleri yer alan kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere ise sertifika verilecek.