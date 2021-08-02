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AB Türkiye Delegasyonu'ndan Demet Akalın'a cevap 0:00 / 0:00

AA

AB Türkiye Delegasyonu, bu sabahki Twitter paylaşımında İspanya'dan iki ve Hırvatistan'dan bir uçağın Türkiye'de yaşanan yangınları söndürmek için geleceğini duyurdu.

"AB, bu zor zamanda Türkiye ile tam dayanışma içindedir. Türkiye’nin talebi üzerine "rescEU" filosundan 3 adet Candair tipi uçakla İspanya ve Hırvatistan yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Geçmiş olsun Türkiye" paylaşımını yapan AB Türkiye Delegasyonu'na "Ne zmzn???ne zmn???" diye soran Demet Akalın'a şu cevabı verdi:

"Selamlar Demet Hanım,

Hırvatistan uçağı TR hava sahasına girmiş bulunuyor ve 19:30’da görev için belirlenen Alanya-Gazipaşa havaalanında olması bekleniyor. İspanya’dan gelecek uçaklar da bugün yola çıktılar ve yarın öğle saatlerinde görev havaalanına varmaları bekliyoruz.

Bu vesile ile “bir kez daha” tüm Türkiye’ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

AB bu zor zamanında Türkiye ile dayanışma içinde olmayı sürdürecektir."

— AB Türkiye Delegasyonu 🇪🇺 EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) August 2, 2021

Demet Akalın ise tweete şu yanıtı verdi:

"Ben ne diyeceğimi bilemiyorum sinirlerim alt üst ve bunu hiç unutmıcaz teşekkler ağlayarak teşekkür edebiliorum"

— Demet Akalin (@DemetAkalin) August 2, 2021

AB Türkiye Delegasyonu da Akalın'ın tweetine kalp ile cevap verdi.

— AB Türkiye Delegasyonu 🇪🇺 EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) August 2, 2021

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