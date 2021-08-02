Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı

"Bodrum'a yardım gönderiyorum" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'yi saran yangınları 6'ncı günde de söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 119 yangın söndürülürken, 7 yangın devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkiinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürerken ünlü popçu Demet Akalın (49) da yardım için seferber oldu.

"YARIN KAMYONUMUZ YOLA ÇIKACAK"

Yangından etkilenen bölgelere 20-25 bin TL'lik yardım göndereceğini açıklayan Akalın, Instagram'dan yayınladığı videoda gözyaşlarına hakim olamadı. Şarkıcı, gönderisinde, "Soğuk su depolu kamyon bulmaya çalışıyorum. Birkaç yere telefon açtım ama... Sağ olsun Emrullah'la ben de 20-25 bin TL'lik malzeme alıyoruz. Köpek maması, yanmaz ayakkabı, pil birkaç bir şey daha... Yarın kamyonumuz Bodrum'a yola çıkacak..." ifadelerine yer verdi.