Avrupa Birliği (AB) ile İtalya arasında 2019 yılı bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlık sona erdi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya ile 2019 bütçesine ilişkin yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini söyledi.
Dombrovskis, "İtalya ile 2019 bütçesine yönelik son haftalarda gerçekleştirilen yoğun müzakereler çözümle sonuçlandı." ifadesini kullandı.
İtalya'nın AB Komisyonu'na sunduğu yeni bütçesinin, birlik tarafından başlatılan bütçe disiplin sürecine son verdiğine dikkati çeken Dombrovskis, "Bugün sağlanan anlaşma mükemmel olmamakla birlikte söz konusu tedbirlerin tam olarak uygulanması koşuluyla aşırı açık prosedürünü sona erdiriyor." değerlendirmesinde bulundu
Dombrovskis, İtalya'nın dengeli ekonomi ve bütçe politikaları izleyerek finansal koşullarını düzeltebileceğini sözlerine ekledi.
İtalyan hükümeti, AB ile krize yol açan 2019 bütçesiyle ilgili yürütülen müzakerelerde bütçe açığını yüzde 2,4'ten yüzde 2,04'e indiren yeni bir teklif sunmuştu.
BÜTÇE TARTIŞMASI
İtalyan hükümetinin 15 Ekim'de AB Komisyonu'na gönderdiği bütçe taslağına göre, gelecek yıl için GSYH'ye oranla bütçe açığı hedefi yüzde 2,4 olmuştu.
İtalya, bütçe açığının 2020 yılında yüzde 2,1'e, 2021'de ise yüzde 1,8'e düşürüleceğini açıklamıştı. İtalya'nın bu bütçe planına, AB kurumları ve üye ülkelerden eleştiriler gelmişti.
AB, 21 Kasım'da İtalya'ya yönelik olarak, 2019 taslak bütçesinin kurallara uymadığı ve kamu borcunu düşürmediği gerekçesiyle "aşırı açık prosedür" adlı disiplin sürecini başlatmıştı.
AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.
Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve buna yönelik etkin mücadelenin yerine getirilmesi gerekiyor.
İtalya'nın kamu borcu, mevcut durumda GSYH'sinin yüzde 130'una denk geliyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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