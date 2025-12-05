Habertürk
        Haberler Dünya "AB yolsuzluk içinde boğuluyor" | Dış Haberler

        "AB yolsuzluk içinde boğuluyor"

        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ne yönelik eleştiride bulunurken "AB, yolsuzluk içinde boğuluyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 18:52 Güncelleme: 05.12.2025 - 18:52
        "AB yolsuzluk içinde boğuluyor"
        Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun (AP) skandallarla çalkalandığını belirterek, "AB, yolsuzluk içinde boğuluyor." ifadesini kullandı.

        Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından AB içindeki yolsuzluk skandallarına ilişkin açıklama yaptı.

        AB Komisyonu ve AP'nin skandallarla çalkalandığını ancak Brüksel'in hala "ahlaki üstünlüğünü" savunduğunu belirten Orban, "AB yolsuzluk içinde boğuluyor. AB, Ukrayna'daki yolsuzluğu kınamalı ancak yine aynı hikaye tekrarlanıyor: Brüksel ve Kiev, gerçekle yüzleşmek yerine birbirlerini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

        AB Kamu Savcılığı Ofisi, 2 Aralık'ta, AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında, Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

        Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğrulamıştı.

        Mogherini ve diğer 2 kişi, haklarındaki suçlamaların resmen bildirilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

