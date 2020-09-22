Aba kelimesinin anlamı, yazımı ve kullanımı merak ediliyor.

Aba Tanımı:

Aba kelimesinin anlamı; kalın kaba kumaş ve bu yünden yapılmış kaba kumaştan yapılan uzun üst kabanı olarak tanımlanır. Aba bir çok anlam ve ifade taşır.

Aba Nedir TDK:

Yünden yapılmış olan kalın kaba kumaş, bu kumaştan yapılan kaban veya hırka, dervişlerin giymeyi tercih ettiği aba kumaştan hırka veya üstlük olarak ifade edilir.

Aba Örnek Anlatımı:

Aba kelimesi çok yönlü olarak tanımlanır. Anne, abla, üvey anne, büyük kız kardeş, analık, anneanne, yenge, hala, teyze, hanım, büyükanne, hanımefendi ve ergenlik çağına gelmiş kız kardeş olarak da ifade edilir.

Aba sözünün başka bir manası; çobanların giydiği uzun ve yakası olmayan üstlük, yünden dokunan kilim ve yünden yapılmış olan terlik olarak belirtilir.

Aba; seslenme ünlemi, şaşma ünlemi, dikkat çekme ünlemi ve korku ünlemi olarak kullanılır.

Aba; yaba, palto, dizilere kadar uzanan güreşlerde giyilen özel giysi, yünden atkı, yünden pantolon ve çoban kepeneği olarak ifade de edilir.

Aba Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler: