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        Haberler Bilgi Yaşam ABB Çalışma (Mesai) Saatleri 2025: Ankara Büyükşehir Belediyesi Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)

        ABB çalışma (mesai) saatleri

        Başkent Ankara, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biridir. Yoğun bir nüfusa sahip olmasından dolayı, Ankara'da yer alan kurum ve kuruluşlar sağlam alt yapıları sayesinde vatandaşların ihtiyacı olan tüm hizmetleri kolayca sağlamaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 16:33 Güncelleme: 06.02.2025 - 16:33
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        ABB çalışma (mesai) saatleri
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        Adliye çalışma (mesai) saatleri
        Adliye çalışma (mesai) saatleri

        İnternet kullanıcılarının Ankara hakkında en çok arama yaptığı konulardan biri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma saatleri, kaçta açıldığı ve kaçta kapandığıdır. Peki, ABB mesai saatleri 2025 yılında güncellendi mi? ABB hafta sonu açık mı? ABB öğle arası saatleri nedir? Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışma sistemi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

        ABB Çalışma Saatleri 2025

        Ankara; ülkemizin en kalabalık, aynı zamanda en gelişmiş şehirleri arasındadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi de gün içinde vatandaşların isteklerine ve ihtiyaçlarına cevap veren sistemli bir çalışma prensibine sahiptir. Büyükşehir belediye binası, gün içinde yoğun bir ilgi görür. Belediye ile ilgili işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyenler, ABB’nin çalışma saatlerini merak etmektedir. ABB çalışma saatleri 2025 yılında değişiklik göstermemiştir. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Hafta içi 08.00 / 17.00 saatleri arasında belediye ile ilgili tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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        Ankara Büyükşehir Belediyesi Kaçta Açılıyor?

        Belediyeler, bulunduğu şehrin çalışma saatlerine göre hizmet sunar. Peki, Ankara Büyükşehir belediyesi kaçta açılıyor? Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi, hafta içi 08.00 itibarıyla mesaisine başlamaktadır. Resmî olarak kapanış saati ise 17.00’dir.

        ABB Hafta Sonu Açık Mı?

        Belediye hizmetleri, Türkiye genelinde sadece hafta içi hizmet vermektedir. Pek çok vatandaş ise “ABB hafta sonu açık mı?” sorusunu merak etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, diğer tüm belediyeler gibi hafta sonu hizmete kapalıdır. Dini ve milli bayramlarda resmî tatil olması nedeniyle belediyeler de tatile girmektedir. Önemli ve acil işlemlerinizi hafta içi gerçekleştirebilir ya da resmî tatil günlerini önceden inceleyip, en uygun tarih aralığını değerlendirebilirsiniz.

        ABB Öğle Saatleri Arası

        Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanları, mesai saatlerinin belli bir kısmını öğle arası olarak kullanmaktadır. Öğle arası saatlerine girildiğinde tüm çalışanlar 1 saat boyunca hizmet vermez. ABB öğle arası ise 12.00 / 13.00 saatlerini kapsar. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek ve vaktinizi en verimli şekilde harcamak için tüm işlemlerinizi sabahın erken saatlerinde ya da öğleden sonra gerçekleştirebilirsiniz.

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