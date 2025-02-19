Mahkeme, savcılık ve icra dairesi işlemleri ile kişilerin ihtiyacı olan pek çok konuya ışık tutar. Bu nedenle adliyelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından merak edilir. Adliye çalışma saatleri 2024 yılında değişmemiş olup, mesai yaptığı saat aralığında vatandaşların işlemlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirir. Peki, adliyeler kaçta açılıyor? Adliyeler kaçta kapanıyor? Adliyeler hafta sonu açık mı? Tüm soruların cevabı için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Adliye Çalışma Saatleri 2025

Adliyeler, Türkiye’nin her şehrinde bulunan, hukuksal işlemleri hızlı ve eksiksiz şekilde gerçekleştiren kurumlardır. Vatandaşların yasal çerçeveye bağlı olarak hukuksal haklarını gözetir ve adaletin sağlanmasına olanak sağlar. Günümüzde yolu adliyeye düşen pek çok vatandaş, adliyelerin çalışma saatleri hakkında küçük bir araştırma yaparak adliyeye ayıracak zamanı en verimli şekilde kullanmak istemektedir. Adliyeye gitmek için en uygun zaman dilimi sabahın erken saatleri ya da öğleden sonradır. Bunun en önemli nedeni ise adliyelerin öğle arası molasına girmesi ve dolayısıyla 1 saat hiçbir işlemin yapılmamasıdır. İçeriğimizin devamında; Kartal Adliyesi mesai saatleri, Bakırköy Adliyesi mesai saatleri ve Çağlayan Adliyesi mesai saatlerine ulaşabilirsiniz.

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Adliyeler Kaçta Açılıyor?

Adliye mesai saatlerinin önceden bilinmesi, vatandaşların işlemleri için ayıracağı vaktin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Günümüzde adliyede yapılacak bazı işlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştiği için adliyelerdeki yoğunluk bir nebze azalmıştır. Ancak pek çok önemli durumlar ve işlemler için adliyelere gitmek şarttır. Adliye çalışma saatleri 2025 hakkında bilgi edinmek istiyor ve özellikle açılış saatini merak ediyorsanız adliyelere 08.30 itibarıyla gidebilirsiniz.

Adliyeler Kaçta Kapanıyor?

Adliyelerin kaça kadar açık olduğu ya da kaçta kapandığı, internette en çok aranan konular arasındadır. Adliyeler 17.00 itibarıyla kapanmaktadır. Bazı adliyeler ise 09.00’da açılır. Bu nedenle gideceğiniz adliyeyi arayıp, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.