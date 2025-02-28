ABB'den Ramazan'da 50 noktada etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayında kentin 50 noktasında 500'ün üzerinde ücretsiz etkinlik düzenleyecek.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ramazan kapsamında hazırlanan etkinliklerle, geleneksel değerler yaşatılıp paylaşma ve dayanışma duygusu pekiştirilecek. Gençlik Parkı, Kuğulu Park, Etimesgut, Beypazarı, Haymana, Keçiören gibi ilçelerin de yer aldığı 50 noktada Ramazan ayına özel 500'ün üzerindeki etkinlikler ücretsiz olacak.

Ramazan ayı boyunca cuma, cumartesi ve pazar günleri Hacı Bayram-ı Veli Camii avlusunda iftar ile teravih namazı arasında tasavvuf müziği, diğer günlerde ise 16.00-17.00 saatleri arasında ney dinletisi olacak. ABB tarafından "Ankara İnanç Turu-Miras Rotası" da ramazana özel olarak ilk kez hayata geçirilecek. Her hafta cuma günü düzenlenecek olan gezilerde, başkentin tarihi ve kültürel mirası tanıtılacak.

Rehber eşliğinde gerçekleştirilecek turlarda, 6 cami, 2 türbe ve 1 tapınak ziyaret edecek katılımcılar, kentin geçmişini tanıyabilecek. Ayrıca Gençlik Parkı'nda Ramazan boyunca tiyatrolar, özel gösteriler, tasavvuf konserleri ve özel gün etkinlikleri olacak, özel gösteriler tüm ilçelerde olacak.

Etkinlikler kapsamında aile yaşam merkezleri, çocuk kulüpleri, gençlik merkezleri ve kadın lokallerinde seminerler, atölyeler, Hacivat-Karagöz gösterileri, Kuran-ı Kerim okuma ve mukabele gibi etkinlikler de düzenlenecek.

Sıhhiye, Çayyolu, Ulus, Batıkent ve Bahçelievler'de hizmete açılan "Genç Akademiler", Ramazan boyunca Kuran-ı Kerim tilaveti, ney dinletisi, iftar yemekleri ve alanında uzman kişilerle söyleşilere ev sahipliği yapacak. Programlar hakkında detaylı bilgiye ABB'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.