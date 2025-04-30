ABB FOMGET Başkanı Demirkol: İddia eden, iddiasını kanıtlamakla mükellef

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde ABB Fomget Spor Kulübü ve Fenerbahçe Petrol Ofisi son haftaya 67’şer puanla ilk iki sırada girdi. İkili averajı eşit olan iki takımdan ABB FOMGET, 25’inci haftada Bornova Hitab Spor’u 12-1 mağlup ederek +5 averajla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe, başkent ekibinin oynadığı ve farklı skorlarla geçtiği Bornova Hitab Spor ve Çekmeköy Bilgidoğa maçlarına dair soruşturma açılması için TFF’ye başvuruda bulundu. Bunun üzerine TFF, Kadınlar Ligi’nde mücadele eden ABB FOMGET'in söz konusu 2 maçı hakkında soruşturma başlattı. ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, şampiyonluk için çekiştiği Fenerbahçe’nin iddiaları ve açılan soruşturma hakkında Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Ligde zayıf takımların bulunduğunu ifade eden Demirkol, ligin alt sıralarıyla üst sıraları arasında büyük bir kalite farkı olduğunu dile getirdi. Alt sıralarda yer alan takımların kıt kaynaklarla mücadele ettiğine dikkat çeken Demirkol, “Pazar günü oynanan maçtan sonra bir gündem oluştu. Biz 12-1 gibi bir sonuçta Bornova’yı mağlup ettik ve ilk kez liderliğe yükseldik. Zaten bunu hedefliyorduk. Belki puan farkıyla olsa daha iyi olacaktı ama averaj farkıyla da olsa liderliğe yükseldik. Artı 5 averajla öne geçtik. Ne zamanki öne geçtik ve Fenerbahçe 2’nci sıraya düştü ve böyle bir gündem oluştu. Emin olun maçtan sona sevincimizi yaşayamadık. Sporcularımız, teknik ekibimiz, yönetimimiz ve seyircilerimiz ‘böyle bir şeye ne gerek var’ gibi davrandılar. Fenerbahçe’den gelen açıklamaya aslında cevap vermeyecektik fakat özellikle sporcularımız illa bizim de bir açıklama yapmamız gerektiğini belirttiler. Biz de yönetimden arkadaşlarla toplandık ve bir metin kalemi aldık. O metinde aslında biz her şeyi açık açık söyledik. Ligde inanılmaz bir güç dengesizliği var. Alttaki takımlarla üstteki takımlar arasında baya bir kalite farkı var. O takımların da böyle bir olayda gündeme gelmeleri çok da hoş değil. Çünkü onlar da kıt kaynaklarla mücadele ediyorlar” diye konuştu.

"VERİLEN EMEKLERİ BOŞA ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK HİÇ HOŞ DEĞİL" Takım olarak şampiyonluğa odaklandıklarını belirten Demirkol, “Biz gerekli açıklamamızı yaptık ve aslında bu polemiğin içine çok da girmek istemiyoruz. Atılan goller, yenilen goller hepsi ortada. Kadın futbolunu takip edenlerin zaten çok yakinen bildiği bir durum var burada. Yani rakibimiz atarken iyi de biz atarken kötü. Aslında bu iş tartışmaya kapalı bir konu. Ama elden de bir şey gelmiyor. Bir cevap da vermek durumundayız. Koskoca Fenerbahçe camiasıyla böyle bir polemiğin içine girmek de yanlış. Mücadele ettiğimiz takımların böyle şeylerle gündeme gelmesi bizi inanılmaz yaraladı. Zaten rakibimiz Fenerbahçe, TFF’ye müracaat etti. Federasyon da inceleme başlattığını dün itibariyle açıkladı. Federasyon incelemesini yapar, iddia edilen konuları araştırırlar. İddia eden iddiasını kanıtlamakla mükellef. Biz önümüzdeki Galatasaray maçına odaklandık ki bu maç da 3 ihtimalli bir maç. Niye böyle bir telaş içine gelindi onu da anlamakta zorluk çekiyoruz açıkçası. Böyle şüphelerle, bu emekleri boşa çıkarmaya çalışmak hiç hoş değil. Bize doğru gelmiyor. Ne maçlardan döndük ne maçlarda puanlar kaybettik. Bunların hiçbirini başarısız olduğumuzda veya 2’nci sırada olduğumuzda, lider olduğumuzda dile getirmedik. İlk yarıdaki Trabzon'da mağlup olduk ondan sonra da 14’te 14 yaptık. Bugün averajla liderlik koltuğuna oturttuk. İnşallah ligin sonunda da şampiyon oluruz. İnşallah bu kupayı Ankara'ya 2’nci kez kazandıracağız” ifadelerini kullandı.