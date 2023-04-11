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Haberler Dünyadan 'ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Lasse Wellander hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü 'ABBA' grubunun gitaristi Lasse Wellander, 70 yaşında hayata veda etti. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Wellander'in kansere yenildiği belirtildi

'ABBA'nın gitaristi Lasse Wellander hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Bir efsane daha hayatını kaybetti...
İsveçli pop efsanesi 'ABBA'nın uzun süre gitaristliğini yapan müzisyen Lasse Wellander'dan acı haber geldi. Wellander, 70 yaşında kansere yenik düştü.

1974'te katıldığı 'ABBA'nın 1970-1980 yılları arasında piyasaya çıkan ünlü şarkılarının arkasındaki isim olan Lasse Wellander'ın vefatını ailesi duyurdu.

KANSERE YENİLDİ

Yapılan açıklamada, "Sevgili Lasse'mizin uykusunda hayata veda ettiğini üzüntüyle duyuruyoruz. Kısa bir süre önce kanser olduğu ortaya çıkan Lasse, geçtiğimiz cuma günü erken saatlerde sevdikleri yanındayken hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

SOLO ALBÜMÜNÜ ÇIKARMIŞTI

'ABBA’nın dağılmasından sonra başka grup ve müzisyenlerle çalışan Wellander, kendi solo albümünü de piyasaya çıkarmıştı. Lasse Wellander ayrıca, yıllar sonra bir araya gelen 'ABBA’nın 2021’de piyasaya çıkan 'Voyage' albümünde de yer almıştı.

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