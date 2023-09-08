ABD Açık bunaltıcı havanın etkisinde devam ediyor: "Bir oyuncu ölecek"

New York'ta gerçekleşen Amerika Açık Tenis Turnuvası sıcak havanın etkisinde devam ediyor. Bunaltıcı sıcaklar zaman zaman sporcuları zorluyor.

Daniil Medvedev, çeyrek finalde yenmek üzere olduğu rakibi Adrey Rublev ile gerçekleşen maç sırasında oldukça bunaldı. Hatta kendisi terini silerken kameralara bakarak, "Bir gün bir oyuncu ölecek ve görecekler" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Arthur Ashe Stadyumu'nda sıcaklık 32 dereceye ulaştı, sıcaklık ve nem yüksek olduğu için stadının çatısının kısmen kapatılmasına karar verildi.

Associated Press'in son 35 yıldaki dört tenis slamının ortalama sıcaklıkları üzerinden yaptığı yeni araştırmaya göre, son yıllarda "tehlike" bir artış yaşandı.

Geçmişte Avustralya Açık her zaman aşırı sıcakların yaşandığı bir turnuva oluyordu; 2020'de orman yangınlarından çıkan duman turnuvadaki hava kalitesini etkilediğinde oyuncular kramplar geçirmiş ve nefes nefese kalmıştı. AP çalışması, Avustralya Açık'ın yüksek sıcaklığının keskin bir şekilde arttığını ortaya koyarken, ABD Açık yine de dört slam arasında neredeyse en sıcak olanı olarak kayıtlara geçti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.