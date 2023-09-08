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        Haberler Dünya ABD Açık bunaltıcı havanın etkisinde devam ediyor: "Bir oyuncu ölecek"

        ABD Açık bunaltıcı havanın etkisinde devam ediyor: "Bir oyuncu ölecek"

        Her yıl New York'ta gerçekleşen ABD Açık Tenis Turnuvası, sıcak hava koşulları altında gerçekleşiyor. 11 Eylül'de sona erecek turnuvada sporcular bunaltan sıcak sebebiyle zorluk yaşıyor. Sıcaktan bunalan Daniil Medvedev, "Bir oyuncu ölecek ve görecekler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:48
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        ABD Açık'ta bunaltıcı hava: "Bir oyuncu ölecek"
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        New York'ta gerçekleşen Amerika Açık Tenis Turnuvası sıcak havanın etkisinde devam ediyor. Bunaltıcı sıcaklar zaman zaman sporcuları zorluyor.

        "BİR OYUNCU ÖLECEK"

        Daniil Medvedev, çeyrek finalde yenmek üzere olduğu rakibi Adrey Rublev ile gerçekleşen maç sırasında oldukça bunaldı. Hatta kendisi terini silerken kameralara bakarak, "Bir gün bir oyuncu ölecek ve görecekler" ifadelerini kullandı.

        SICAKLIĞA KARŞI EVİNDE HAZIRLIK YAPTI

        36 yaşındaki İngiliz tenisçi Andy Murray, New York'taki "korkunç sıcaklık ve neme" evinde hazırlanarak geldi. Murray, buhar odası yardımıyla nemi yüzde 70'e, termometreyi 35 dereceye ayarlayarak saatlerce bisiklet sürdü.

        Geçtiğimiz günlerde Arthur Ashe Stadyumu'nda sıcaklık 32 dereceye ulaştı, sıcaklık ve nem yüksek olduğu için stadının çatısının kısmen kapatılmasına karar verildi.

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        Associated Press'in son 35 yıldaki dört tenis slamının ortalama sıcaklıkları üzerinden yaptığı yeni araştırmaya göre, son yıllarda "tehlike" bir artış yaşandı.

        Geçmişte Avustralya Açık her zaman aşırı sıcakların yaşandığı bir turnuva oluyordu; 2020'de orman yangınlarından çıkan duman turnuvadaki hava kalitesini etkilediğinde oyuncular kramplar geçirmiş ve nefes nefese kalmıştı. AP çalışması, Avustralya Açık'ın yüksek sıcaklığının keskin bir şekilde arttığını ortaya koyarken, ABD Açık yine de dört slam arasında neredeyse en sıcak olanı olarak kayıtlara geçti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD Açık
        #Tenis
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