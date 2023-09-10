Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Tenis Grand Slams ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu - Tenis Haberleri

        ABD Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Coco Gauff oldu

        ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu. 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı. ABD'li raket, 2022 Roland Garros (Fransa Açık) finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilmişti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Açık'ta şampiyon Gauff oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta, tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 yenen Coco Gauff şampiyon oldu.

        New York kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, ABD Açık sonrası güncellenecek dünya sıralamasında 1 numaraya yerleşmeyi garantileyen Belaruslu Aryna Sabalenka ile dünya 6 numarası Coco Gauff karşılaştı.

        Arthur Ashe Stadı'nda oynanan maçın ilk setini 6-2 kaybeden 19 yaşındaki Gauff, sonraki setleri 6-3 ve 6-2 kazanarak kariyerinin ikinci grand slam finalinde ilk zaferine ulaştı.

        ABD'li raket, 2022 Roland Garros (Fransa Açık) finalinde Polonyalı Iga Swiatek'e 2-0 yenilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Denizli'de kahreden kaza
        Denizli'de kahreden kaza
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        73 yaşındaki kadını darbettiler
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Fenerbahçe'de tarihi kongre
        Abdullah Avcı gerçeği
        Abdullah Avcı gerçeği
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        6 kişiye mezar oldu! O bungalovların yöneticisi tutuklandı
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular