ABD - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI TARİHİ: ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası'nda nefesleri kesecek karşılaşmalardan biri daha sahne alıyor! ABD ile Avustralya'nın kozlarını paylaşacağı dev maçın yayın saati, kanalı ve tüm detayları futbol gündemini meşgul ediyor. Kritik 90 dakikanın başlama saati ve ekranlara geleceği kanal bilgisi netleşti! Peki, ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
Dünya Kupası’nda nefesleri kesecek karşılaşmalardan biri daha sahne alıyor! ABD ile Avustralya’nın kozlarını paylaşacağı dev maçın yayın saati, kanalı ve tüm detayları futbol gündemini meşgul ediyor. Kritik 90 dakikanın başlama saati ve ekranlara geleceği kanal bilgisi netleşti! Peki, ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.
ABD - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci karşılaşması, 19 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. ABD’nin Seattle kentindeki ikonik Lumen Field Stadyumu’nda sahne alacak mücadele, Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.
ABD - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?
FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanacak olan ABD - Avustralya maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.