ABD - AVUSTRALYA DÜNYA KUPASI MAÇI TARİHİ: ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası’nda nefesleri kesecek karşılaşmalardan biri daha sahne alıyor! ABD ile Avustralya’nın kozlarını paylaşacağı dev maçın yayın saati, kanalı ve tüm detayları futbol gündemini meşgul ediyor. Kritik 90 dakikanın başlama saati ve ekranlara geleceği kanal bilgisi netleşti! Peki, ABD-Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.