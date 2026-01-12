Habertürk
        ABD basını: Witkoff, Erakçi ile görüştü

        ABD Basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin telefonda görüştüğünü bildirdi. Görüşmede, İran'daki protestoların ele alındığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:43
        ABD basını: Witkoff, Erakçi ile görüştü
        ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı ile "İran'daki protestolarla ilgili" son durumu ele aldıkları bir görüşme yaptıkları iddia edildi.

        Amerikan Axios haber platformunun, 2 ABD'li kaynağa dayandırdığı haberine göre, Erakçı, Başkan Trump'ın İran'la ilgili son açıklamalarının ardından Witkoff ile temasa geçti.

        Kaynaklara göre, Erakçı, Witkoff ile görüşmesinde, "ABD ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik" olası süreçleri ele aldı.

        İki isim, ilerleyen günlerde bir araya gelerek yüz yüze bir görüşme yapma ihtimalini de değerlendirirken, Witkoff-Erakçı görüşmesinin ABD ile İran arasındaki doğrudan iletişim kanallarının halen açık olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

        Konuya ilişkin, Beyaz Saray ve ABD Dışişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

        ABD Başkanı Trump, İran'da halen devam eden gösterilere atıfla, Tahran yönetiminin göstericilere ateş açması durumunda ABD'nin de sürece "ateş açarak" dahil olabileceği uyarısında bulunmuştu.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

        Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını bildirmişti.

        #ABD
        #iran
