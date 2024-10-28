Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden, başkanlık seçimleri için erken oy kullandı

        ABD Başkanı Joe Biden, temmuz ayında yarıştan çekildiği 5 Kasım başkanlık seçimleri için memleketi Delaware'de erken oy kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:46 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden başkanlık seçimleri için erken oy kullandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Biden, sabah saatlerinde Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki bir seçim merkezine giderek erken oy verdi.

        Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği erken oy kullanma işlemi için seçim merkezine giden Biden, burada diğer Amerikalılarla birlikte sıraya girdi ve seçmenlerle sohbet etti.

        Oyunu kullanacağı binaya girişinde tekerlekli sandalyedeki yaşlı bir kadına yardım eden Biden, kimlik kontrolünün ardından önündeki ekranda elektronik imzasını attı.

        Daha sonra kendisine gösterilen oy kullanma makinesine yönelen Biden, kapalı bölmedeki makinede oyunu kullandı.

        Çıkışta gazetecilere kısa bir açıklama yapan Biden, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı bazı açıklamalara atıf yaparak bu açıklamaların "çok utanç verici" olduğunu söyledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Biden
        #Başkanlık Seçimi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!