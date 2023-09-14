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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin "hükümeti kapatmak için kendisini azletmek istediklerini" söyledi

        ABD Başkanı Biden, Cumhuriyetçilerin "hükümeti kapatmak için kendisini azletmek istediklerini" söyledi

        ABD Başkanı Joe Biden, hakkında azil soruşturması başlatılması için harekete geçen Cumhuriyetçilerin "hükümeti kapatmak amacıyla kendisini azletmek istediklerini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:15
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        Biden azil soruşturması hakkında ilk kez konuştu
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        Biden, Virginia'da düzenlenen bağış etkinliğinde kendisi hakkındaki azil soruşturmasıyla alakalı açıklamalara ilişkin ilk kez konuştu.

        Cumhuriyetçilerin kendisini neden azletmek istediklerini bilmediğini belirten Biden, "Hükümeti kapatmak istedikleri için beni azletmek istediklerini söyleyebilirim." yorumunu yaptı.

        Kendisinin odak noktasının azil süreci değil ABD'lileri etkileyen konuların çözümü olduğunu kaydeden Biden, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Taylor Greene'in, başkanlığının ilk gününden beri kendisini azletmek istediğini söyledi.

        Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, 12 Eylül'de Biden hakkında azil soruşturması açılması için resmi çağrı yapmıştı.

        McCarthy, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin Biden hakkında "ciddi ve güvenilir" iddialar öne sürdüğünü, azil soruşturmasını son dönemde bu iddiaların üzerinde çalışan Adalet, Gözetim ile Mali Mevzuat Komitesinin ortaklaşa yürüteceğini açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #ABD
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