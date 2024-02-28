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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Sağlığım geçen seneyle aynı

        ABD Başkanı Biden: Sağlığım geçen seneyle aynı

        81 yaşındaki ABD Başkanı Biden, yıllık fiziksel muayenesinin sonuçlarının geçen yılki sağlıklı rapordan farklı olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 22:43 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:45
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        Biden sağlık muayenesine girdi
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        ABD Başkanı Joe Biden ABD'nin Maryland eyaletindeki bir askeri hastanede yıllık sağlık muayenesinden geçti.

        ABD saatine göre sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan ayrılan Biden, birkaç saat süren muayeneden sonra geri döndü. Beyaz Saray'a dönüşünün ardından gazetecilere açıklama yapan Biden, sonuçların bir önceki yılki muayenesinden farklı olmadığını söyledi.

        81 yaşındaki Biden'ın Kasım ayında yeniden seçilebilmek için bu yılki muayene sonuçları ABD kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

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