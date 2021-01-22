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HaberlerDünyaSAVURDU ATTI! Son dakika: Koltuğa oturur oturmaz, Trump'ın izlerini sildi
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ABD Başkanı Joe Biden'dan Oval Ofis'e dikkat çeken dokunuş: Trump'tan tek bir şey kaldı!

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, yemin ettikten sonra Oval Ofis'te göreve başlamıştı. Biden'ın Oval Ofis'te yaptığı dikkat çeken değişiklikler ise gözden kaçmadı.

SAVURDU ATTI! Son dakika: Koltuğa oturur oturmaz, Trump'ın izlerini sildi
Oval Ofis'te dikkat çeken Biden dokunuşu!
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, yemin ederek görevine başladıktan sonra Oval Ofis'te bir takım değişikliklere gitti. Biden öncelikle Oval Ofis'teki bayrakları değiştirip ABD bayrağı ve Başkanlık forsunun yenisini getirdi.

Bir diğer değişiklik ise masanın yanı başında duran eski başkan Andrew Jackson portresinin kaldırılması oldu.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynayan ve Kızılderililer'in tehcir yasasını başlatması ile bilinen Andrew Jackson yerine, buluşları ve bilimsel çalışmaları ile tanınan eski başkan Benjamin Franklin tablosunun tercih edilmesi herkes tarafından ince bir mesaj olarak nitelendirildi.

Biden ofise koyduğu büstlerle de mesaj verdi. Latin Amerikalı aktivist César Chávez'in büstünün Biden'ın hemen arkasındaki masaya konması ve Kongre'ye seçilen ilk Asya-Amerikalı senatör Daniel K Inouye'ye ait heykel de dikkat çeken değişiklikler arasında yer aldı.

Biden ayrıca Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Eleanor Roosevelt ve Robert F. Kennedy'nin büstlerini de Oval Ofis'te tutarken, Benjamin Franklin ile Franklin D. Roosevelt'in tabloları da yer alıyor.

Biden masasının arkasında ailesiyle çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

Öte yandan, Oval Ofis'te aynı kalan tek şeyin Trump'ın kullandığı çalışma masası olduğu ifade edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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