ABD Başkanı Trump: Elon Musk beni seviyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde ABD'li iş insanı Elon Musk ile gerilim yaşayan Trump, Musk ile ilişkilerinin düzeldiğinin sinyalini verdi.

Trump "Musk beni çok seviyor." dedi.

Trump, elektirikli araç (EV) zorunluluğu kaldırma konusunda ilk günden beni aynı fikirde olduğunu işaret ederken, Musk'ın bu konuda bir sorun görmediğini ve kendisini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.

ABD Başkanı "Musk benimle bununla ilgili hiç konuşmadı. Bundan dolayı hayrete düştüm çünkü bu onun için iyi olamaz." şeklinde konuştu.

MUSK'IN PAYLAŞIMI

Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.