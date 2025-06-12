ABD Başkanı Trump: Elon Musk beni seviyor
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada son günlerde gerilim yaşadığı ABD'li iş insanı Elon Musk'a değindi. Trump "Musk beni çok seviyor." derken, elektrikli araçlarla ilgili politikasında kendisini desteklediğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki konuşmasında açıklamalarda bulundu.
Son günlerde ABD'li iş insanı Elon Musk ile gerilim yaşayan Trump, Musk ile ilişkilerinin düzeldiğinin sinyalini verdi.
Trump "Musk beni çok seviyor." dedi.
Trump, elektirikli araç (EV) zorunluluğu kaldırma konusunda ilk günden beni aynı fikirde olduğunu işaret ederken, Musk'ın bu konuda bir sorun görmediğini ve kendisini desteklemeye devam ettiğini dile getirdi.
ABD Başkanı "Musk benimle bununla ilgili hiç konuşmadı. Bundan dolayı hayrete düştüm çünkü bu onun için iyi olamaz." şeklinde konuştu.
MUSK'IN PAYLAŞIMI
Musk, Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum." ifadesini kullanan Musk, bu paylaşımlarda "fazla ileri gittiğini" kaydetti.
Trump ile Musk arasındaki tartışma
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.
Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim." ifadelerini kullanmıştı.
Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.
Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" ifadelerine yer vermişti.
Musk ayrıca, kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.