        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" savundu: Hürmüz'ün kapalı kalmasını istemiyorlar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" savundu: Hürmüz'ün kapalı kalmasını istemiyorlar

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "mali olarak çöktüğünü" ve günde 500 milyon dolar kaybettikleri gerekçesiyle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasını istemediğini ileri sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 09:21
        Trump: İran Hürmüz'ün kapalı kalmasını istemiyor

        Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın mali olarak çöktüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın hemen açılmasını istediğini" savundu.

        Trump ateşkesi uzattı, İran ne dedi?
        İran'ın "nakit sıkıntısı çektiğini" ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle günde 500 milyon dolar kaybettiğini öne süren Trump, "İran'da asker ve polisin maaş alamadıklarından şikayet ettiğini" kaydetti.

        Trump, bir başka paylaşımında da İran'ın, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle "itibarını kurtarmak" için buranın "kapatılmasını istediğini" iddia etti.

        Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı açmaları halinde "İran'la asla bir anlaşma sağlanamayacağını" belirtti.

