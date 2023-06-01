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ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu

ABD'nin Georgia eyaletinde 4 yaşındaki kız çocuğu, evde babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurarak ağır yaralandı.

ABD'de 4 yaşındaki kız çocuğu babasının bıraktığı silahla kendisini başından vurdu
AA

USA Today'in haberine göre Grovetown Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki baba Davion Daniels'ın silahını evin üst katında bırakıp telefonla konuşmak için alt kata indiği belirtildi.

Açıklamada bu sırada başkalarının da bulunduğu evde silahı eline alan 4 yaşındaki kızın kendisini başından vurduğu bildirildi.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan kız çocuğunun ameliyat edildiği ve hayati riski atlatamadığı belirtilen açıklamada, olayda bir el ateş edildiğini ancak tabancanın yasa dışı yollarla modifiye edilerek tam otomatik hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, 9 milimetrelik Glock marka dolu tabancayı yerde bıraktığını kabul eden Baba Daniels'ın gözaltına alındığı aktarıldı.

Daniels'a, çocuklara "ikinci derece kötü muamelede bulunmak" ve "makineli tabanca bulundurma" suçlamasının yöneltildiği anlatılan açıklamada, gözaltındaki babanın kefalet talebinin de reddedildiğine işaret edildi.

Grovetown kenti yetkilileri, "özellikle küçük çocukların bulunduğu ortamlarda" silahlar konusunda daha sorumlu davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer yandan, Illinois eyaletinin Chicago kentinde 2 yaşındaki kız çocuğu evde bulduğu silahla kendisini elinden vurmuştu. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan olmamıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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