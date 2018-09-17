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FETÖ firarisine ABD'den ret
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ABD'de, FETÖ firarisine mahkemeden ret

Bank Asya'nın eski yöneticilerinden ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi İzzet Akyar'ın ABD'de hesaplarını kapatan bankaya açtığı "ayrımcılık" davası, New York Güney Bölge Mahkemesi'nce reddedildi. Mahkeme metinlerinde, bankanın Akyar'ın hesaplarını "illegal işlem" riski gördüğü için kapattığı belirtildi

17.09.2018 - 11:43 | Güncelleme: AA

ABD merkezli TD Bank, FETÖ ile bağlantılı Kaynak Holding soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan FETÖ firarisi İzzet Akyar'ın banka hesaplarını geçen yıl kapattı.

BANKA, FETÖ BAĞLANTISINI GEREKÇE GÖSTERDİ

Banka, kapatma kararına ilişkin Akyar'ın FETÖ bağlantısını ve hesabın ileride bankanın namı için risk arz ettiği gerekçesini gösterdi. Ayrıca banka, kapatma kararını, ABD Adalet Bakanlığı'nın 2013'te başlattığı Dargeçit Operasyonu (Operation Choke Point) kapsamında aldığını kaydetti. Söz konusu operasyon kapsamında bankalar, kara para aklama ve yolsuzluk gibi suçlara karışma riski gördüğü hesapları kapatabiliyor.

AA'nın haberine göre bunun üzerine Akyar, avukatları aracılığıyla, kendisine Türk ve FETÖ mensubu olduğu için ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla 16 Ocak 2018'de New York Güney Bölge Mahkemesi'nde bankaya dava açtı. Mahkeme, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, Akyar'a karşı herhangi bir ayrımcılık yapılmadığına hükmederek davayı düşürdü.

İTİRAZLARI KABUL EDİLMEDİ

Dava kapsamında 12 Nisan 2018 tarihli bir belgede, "Davacının itirazları, ayrımcılık arz etmediğine karar verilen iki hesap kapatma gerekçesine dayanıyor. Bunlardan biri; Gülen hareketinin mensubu olması, diğeri de bankanın Adalet Bakanlığı'nın direktifi üzerine hesabı kapatması. Her ikisinde de herhangi bir ayrımcılık ibaresi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme metninde, "Davacı, Gülencilerin Türk hükümeti tarafından terör grubu ilan edildiğini ve şüpheli hesap hareketleri nedeniyle Gülencilerin FBI soruşturması altında olduğunu belirtiyor. Terör örgütü olma potansiyeli olan bir grupla ilişkili kişilerin ya da banka hesaplarında şüphe uyandıran işlemleri olan birinin hesabını kapatmak, bir bankanın federal kanunlar çerçevesinde hareket etmesidir, bu ayrımcılık değildir" ifadeleri kullanıldı.

İZZET AKYAR KİMDİR?

FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e ilişkin yürütülen soruşturmada, firari şüphelileri holdingin eski yönetim kurulu başkanı Naci Tosun ile İzzet Akyar, Cevdet Türkyolu ve Mustafa Talat Katırcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 64 şüpheli hakkında Haziran 2017'de yakalama kararı çıkarılmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Akyar'a 29 Mart 2017'de TD Bank tarafından gönderilen bildiride, hesabın 28 Nisan 2017'de kapatılacağı belirtildi. Akyar'ın avukatları hesabın kapatılması için herhangi bir gerekçe gösterilmediğini iddia etti.

Ancak o dönem basında çıkan haberlerde, FBI'ın FETÖ'nün kara para trafiğinin peşine düştüğü ve bu kapsamda da Akyar, Mustafa Özcan, Cevdet Türkyolu ile Salih Dinçer'in hesaplarının dondurulduğu iddia edilmişti.

FETÖ'nün en önemli holdingi olan Kaynak Holding'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı da yapan Akyar, NT Kitap Kırtasiye, Feta Tekstil, Sürat Bilişim Teknolojileri, Sürat ve Nüans Turizm'de de aynı görevde bulunmuştu. Aker eşarplarının da sahibi olan Akyar, Bank Asya'da da denetleme kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştı.

 

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