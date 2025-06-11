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        Haberler Ekonomi Para ABD'de mayıs ayı enflasyonu açıklandı - Para Haberleri

        ABD'de mayıs ayı enflasyonu açıklandı

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.1 artarak yüzde 0.2'lik beklentinin altında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 15:39 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:52
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        ABD'de enflasyon beklentinin altında
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        ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0.1, yıllık bazda yüzde 2.4 ile beklentilerin altında arttı.

        Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0.2 gelmesi yönündeydi.

        Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0.3 artışla manşet enflasyona en yüksek katkıyı sundu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3.9 yükseldi.

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        Aynı dönemde enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 3.5 düştü.

        Gıda fiyatları ise mayısta aylık yüzde 0.3, yıllık olarak ise yüzde 2.9 arttı.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİNİN ALTINDA

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0.1 ve yıllık 2.8 artış kaydetti. Fed'in dikkatle takip ettiği çekirdek enflasyonda beklenti aylık yüzde 0.3, yıllık ise yüzde 2.9 gelmesi yönündeydi.

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