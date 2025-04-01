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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklentileri aştı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklentileri aştı

        ABD'de inşaat harcamaları, şubatta aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:23
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        ABD'de inşaat harcamaları şubatta beklentileri aştı
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        ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin inşaat harcama verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artışla 2 trilyon 195 milyar dolar oldu.

        Piyasa beklentisi inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

        İnşaat harcamaları, ocakta yüzde 0,5 azalışla 2 trilyon 179 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

        Kamu inşaat harcamaları şubatta yüzde 0,2, özel sektör inşaat harcamaları yüzde 0,9 arttı.

        İnşaat harcamaları, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,9 artış kaydetti.

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