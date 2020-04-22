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Koronavirüs salgınından etkilenen ABD ekonomisini ve hastaneleri desteklemek üzere hazırlanan 484 milyar dolarlık yardım paketi ABD Senatosu'ndan oybirliğiyle geçti. Teklifin Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Senato'da sandalyelerin boş kaldığı bir günde birkaç senatörün oyuyla kabul edilen teklif Beyaz Saray ve parti liderleri tarafından görüşüldükten sonra hızla Senato'dan geçti. Bu teklif ABD'nin dördüncü koronavirüs yardım paketi olurken yaklaşık 43.000 Amerikalı'nın hayatını kaybetmesine yol açan salgınla mücadele için bu ay içerisinde açıklanan paket tutarı 3

trilyon doları geçti.

ABD Başkanı Donald Trump çoğunlukla küçük işletmeler için kredi imkanlarını artırmak için kullanılacak yardım paketinin

Senato'dan hızla geçmesi çağrısında bulunmuştu. Teklifin Perşembe günü Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulması bekleniyor.