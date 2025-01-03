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        Haberler Dünya ABD'de küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü | Dış Haberler

        ABD'de küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü

        ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Uçak havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.01.2025 - 10:09 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:09
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        ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın mobilya fabrikasının çatısına düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

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        Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre uçak, eyaletin Orange County bölgesindeki havaalanından kalkış yaptıktan iki dakika sonra yakındaki mobilya fabrikasının çatısına düştü.

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        Kazada ilk belirlemelere göre 19 fabrika çalışanı yaralandı, uçakta oldukları belirtilen 2 kişi hayatını kaybetti.

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        Yaralanan 8 kişiye olay yerinde tıbbi müdahale yapıldı, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

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        Havaalanı operasyonlarında çalışan Chris Villalobos, pilotun havalandıktan sonra acil iniş yapmak için geri döneceğini hava trafik kontrol kulesine bildirdiğini ancak uçakla ilgili sorunun kaynağının belli olmadığını belirtti.

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        Villalobos, uçak sahibinin havaalanını sıklıkla kullandığını ifade etti.

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        Fullerton Polis Departmanından yapılan açıklamada, kazada yaşamını yitirenlerin kimliklerinin yakın akrabalarıyla iletişime geçildikten sonra tespit edileceği bildirildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #California
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