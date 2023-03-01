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ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,71 ile Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti

ABD'de mortgage faizleri 4 ayın zirvesinde
AA

ABD'de Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 24 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 5,7 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,62'den yüzde 6,71'e çıktı. Böylece 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Kasım 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise yüzde 5,98'den yüzde 6,13'e yükseldi.

"BAŞVURULAR 1 YILDA YÜZDE 44 AZALDI"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mortgage faiz oranlarının yüzde 6,2'ye gerilediği ocak ayında başvurularda yaşanan kısa süreli canlanmanın ardından faiz oranlarının geçen ay 50 baz puan arttığını ve mortgage başvurularında art arta 3 hafta düşüş yaşandığını kaydetti.

Kan, "Enflasyon, istihdam ve ekonomik faaliyete ilişkin veriler, enflasyonun beklendiği kadar hızlı düşmeyebileceğinin sinyalini verdi. Bu da oranlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hem satın alma hem de yeniden finansman başvurularının geçen hafta gerilediğini belirten Kan, satın alma endeksinin art arda ikinci hafta 28 yılın en düşük seviyesinde olduğunu bildirdi.

Kan, konut satın alma başvurularının bir yıl öncesine kıyasla yüzde 44 daha az olduğunu, yüksek faiz oranlarının satın alma gücünü kısıtladığını aktardı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim 2022'de yüzde 7'yi aşarak 21 yılın zirvesine çıkmıştı.

Ülkede, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşması konut piyasasını önemli ölçüde zayıflatmıştı.

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