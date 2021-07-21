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ABD'de otoyolda, filmleri aratmayan polis kovalamacası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD'nin Florida eyaletinde Mayıs ayında 5 genç bir otomobil çaldı. Polisler ise otoyola çıkan gençleri kovalamaya başladı.

Arkasındaki polisleri atlatmak için üç şeritli otoyolun en solunda seyrederken aniden sağ yola giriş için direksiyonu kıran hırsız, diğer iki şeritteki otomobillere çarptığı gibi, yolun girişindeki engele de çarparak otoyola doğru takla attı.

Otomobil ters bir şekilde arkadan takip eden polis otomobilinin önüne düşerken, ikinci bir polis otomobilinin de 5 gencin çaldığı ters dönmüş otomobile vurarak durduğu görülüyor.

Otomobilin karıştığı farklı kazalarda toplamda 8 kişi yaralandı. 5 gencin kazada ciddi şekilde yaralandıkları, ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Şüphelilere birçok suçlama yöneltildi.