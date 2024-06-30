Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de polise sahte silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi tepkilere yol açtı | Dış Haberler

        ABD'de polise sahte silah doğrultan 13 yaşındaki çocuğun öldürülmesi tepkilere yol açtı

        ABD'nin New York eyaletinde kovalamaca sırasında güvenlik güçlerine sahte tabanca doğrultan 13 yaşında bir çocuğun, polis tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:41 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD basınındaki haberlere göre, New York eyaletinin Utica kentinde 28 Haziran'da akşam saatlerinde polis, bir silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında 2 çocuğu durdurdu.

        Emniyet yetkilileri, 13 yaşlarındaki 2 çocuğun bir gün önce aynı bölgede ve aynı saatlerde yaşanan silahlı soyguna karışan şüphelilerin eşkallerine uyduğunu belirtti.

        Polis tarafından paylaşılan videoda, üst araması yapılacağı sırada 13 yaşındaki Nyah Mway'ın kaçmaya başladığı görüldü.

        Utica Emniyet Müdürü Mark Williams, konuya ilişkin yaptığı basın toplantısında, Mway'ın polislerden kaçarken onlara silah doğrulttuğunu söyledi.

        Williams, polislerin çocuğu yakaladığı sırada yerde yaşanan boğuşmada bir polisin silahını ateşlediğini ve Mway'ın göğsünden vurulduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Myanmar'da Karen azınlığına mensup olarak dünyaya gelen ve sonrasında ailesiyle ABD'ye göç eden Mway, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SİLAHIN SAHTE OLDUĞU İNCELEMEDE ANLAŞILDI

        Yapılan incelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemeyeceği ortaya çıktı.

        Öte yandan, Mway'ı göğsünden vuran polis memuru Patrick Husnay, çocuğun elindeki silahın gerçek olduğunu düşündüğünü savundu.

        MWAY'IN VURULMASI TEPKİLERE SEBEP OLDU

        Mway'ın vurulması, Utica genelinde ve sosyal medyada tepkilere yol açtı.

        Mway'ın kaldırıldığı hastaneye giden çok sayıda kişi de burada slogan atarak polise tepkisini gösterdi.

        Yaklaşık 100 kişi, Utica'daki emniyet binasının önüne giderek burada gösteri düzenledi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Utica Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin iç soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

        Öte yandan New York Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        Panzerler çeyrek finalde
        Panzerler çeyrek finalde
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        Berlin'de Filistin'e destek gösterisi
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!