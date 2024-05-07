ABD'de polislerin dram yüklü belgeselini yönetecek

Hamdi Alkan, görevi başında intihar eden polislerin hikâyelerini anlatacak olan 'Blue Project: I am Human Too' adlı belgeseli yönetmek için ABD'ye gitti.

Yapımcısının; 'Herkül' ve 'Andromeda' projeleriyle tanınan Hollywood film yıldızı Kevin Sorbo’nun olduğu belgesel, görevi başında ölen polislerin sayısının, intihar edenlerden daha az olduğu gerçeğinden yola çıkarak bir anlatı sunacak.