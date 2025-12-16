Habertürk
        ABD'de işsizlik 4 yılın zirvesinde - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik 4 yılın zirvesinde

        ABD'de tarım dışı istihdam kasımda 64 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,6 oldu. İşsizlik oranı Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:18
        ABD'de işsizlik 4 yılın zirvesinde
        ABD Çalışma Bakanlığı, kasım ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam kasımda 64 bin kişi arttı.

        Piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdamın bu dönemde 40 bin kişi artması öngörülüyordu. İstihdamın ise ekim ayında 105 bin kişi azaldığı hesaplandı.

        İstihdam, kasım ayında sağlık hizmetleri ve inşaat sektörlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

        Tarım dışı istihdama ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

        Tarım dışı istihdamda kaydedilen azalış ağustos ayı için 4 binden 26 bine revize edildi. Eylül ayına dair istihdam artışı da 119 binden 108 bine düşürüldü.

        ABD'de işsizlik oranı, kasımda yüzde 4,6 ile Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

        İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

        Ülkedeki işsiz sayısı, kasımda 7 milyon 831 bin olarak hesaplanırken, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,5 oldu.

        Haftalık ortalama çalışma saati kasımda 34,3'e yükseldi.

        ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,5 artarak 36,86 dolara ulaştı.

        Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın kasımda aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

        ABD'de ekim ayına dair istihdam raporu, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle 1 Ekim-12 Kasım'da kapalı olması dolayısıyla açıklanmamıştı.

        Kasım ayına dair rapor da kapanma dolayısıyla gecikmeli olarak yayımlandı.

