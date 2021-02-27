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ABD'de teşvik paketi ne zaman yasalaşacak? İşte, ABD teşvik paketinin detayları

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Temsilciler Meclisi'nde oylandı. Peki, ABD teşvik paketi en zaman yasalaşacak? İşte ABD teşvik paketi ile ilgili merak edilen detaylar...

ABD'de teşvik paketi ne zaman yasalaşacak? İşte, ABD teşvik paketinin detayları

Dolar TL kurunda son günlerde yaşanan yukarı yönlü hareket beraberinde gözlerin ABD ekonomisine çevrilmesine neden oldu. Öte yandan dolarda aşağı yönlü seyre neden olması beklenen ABD teşvik paketi ile ilgili son durum da yakından izleniyor. Peki, ABD teşvik paketi ne zaman yasalaşacak? İşte son detaylar...

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE ONAYLANDI

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi ABD Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bundan sonra paket Senato'da oylanacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın teşvik paketi ilk virajı aldı.
Başkan Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketi ABD'de Temsilciler Meclisi'nden geçti. Paket bundan sonra Senato'nun onayına sunulacak.

Söz konusu pakette bireylere 1.400 dolarlık destek yer alıyordu.

Paket, Temsilciler Meclisi'nden 212'ye karşı 219 oyla geçti. Temsilciler Meclisi'ndeki tüm Cumhuriyetçiler paket aleyhinde oy kullanırken, Demokratlar da iki fire verdi.

MART AYI SONUNA KADAR OYLANMASI BEKLENİYOR

Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilmesinin önünü açan bütçe düzenlemesinin geçtiğini anımsatan Yellen, "Gelecek birkaç hafta içinde bu paketin yasalaşmasında ilerleme görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Yellen'in ifadeleri dikkate alındığında paketin Mart ayı sonuna kadar oylanması bekleniyor.

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